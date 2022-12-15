Ракети до IRIS-T та боєприпаси. Німеччина надала новий пакет допомоги Україні

Німеччина поставила Україні нову частину військової допомоги.
Про це свідчить інформація на сайті німецького уряду.
Протягом тижня Збройні сили отримали ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T, дві броньовані евакуаційні машини, 30 тисяч боєприпасів до 40-мм гранатомета, пʼять тисяч снарядів до 155-мм артилерійських установок, чотири машини швидкої допомоги та 18 вантажівок на шасі 8х8 зі змінними кузовами.
- 9 грудня стало відомо, що німецька збройова група Rheinmetall виготовить для України дві системи протиповітряної оборони Skynex.
- 1 грудня Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги.