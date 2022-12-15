ВМС: Росія після шести днів перерви вивела у Чорне море носії «Калібрів»

У Чорному морі станом на 15 грудня на бойовому чергуванні перебувають десять російських кораблів, серед них – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого становить вісім ракет.
Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
Перед цим шість днів поспіль, за даними ВМС, російських носіїв «Калібрів» у Чорному морі не було.
«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі — дев’ять ворожих кораблів, із них – п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 72 ракети», — йдеться в повідомленні.
- 10 жовтня росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі. За цей час ворог завдав великої шкоди енергетиці, через що країна живе в умовах аварійних та планових відключень світла.