«Укренерго»: Ситуація в енергосистемі складна через погану погоду, в деяких областях почалися аварійні відключення

У компанії «Укренерго» повідомили, що в енергосистемі України досі є дефіцит потужності. Ситуацію ускладнює ще і погана погода, тому в деяких областях почалися аварійні відключення.
Про це пише «Укренерго» у своєму Facebook.
Там розповіли, що сніг, обледеніння та сильні пориви вітру ускладнюють ремонт енергетичної інфраструктури.
«На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено обʼєкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових», — розповіли там.
Усі обленерго отримали ліміти споживання, але зранку вже почалися аварійні відключення в деяких областях.
У компанії ДТЕК розповіли, що аварійні відключення тривають у Київській області. Тоді як у Києві поки що всі відключення світла відбуваються за графіками.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено близько 40—50% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення електроенергії.
- Майже всі гідро- і теплоелектростанції в Україні зазнали тих або інших ушкоджень після масованих ракетних атак. Утім, із кожним новим обстрілом українська ППО збиває дедалі більше ракет.