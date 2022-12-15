Новини

Генштаб: ЗСУ ліквідували 590 окупантів і знищили 12 артилерійських систем ворога за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 15 грудня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 96 590 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 975 танків;
  • 5 946 бойових броньованих машин;
  • 1 943 артилерійські системи;
  • 406 реактивних систем залпового вогню;
  • 211 засобів протиповітряної оборони;
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери;
  • 4 563 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 644 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 172 одиниці спеціальної техніки;
  • 592 крилаті ракети.