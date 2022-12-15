Донеччина під обстрілами: за добу росіяни вбили одну людину, ще пʼятеро отримали поранення

Війська росії продовжують атакувати Донеччину. Минулої доби в області від російських обстрілів загинула одна людина, ще пʼятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Людина загинула у Роздолівці на Горлівському напрямку. Ще троє мешканців села отримали поранення. Один будинок зруйнований прямим влучанням. У Парасковіївці поранена одна людина, снаряди пошкодили 13 будинків. Також були обстріли у Соледарі — там без жертв. Ще три людини за попередню добу отримали поранення в Бахмуті. У місті обстріл пошкодив будівлю агроскладу.

На Волноваському напрямку росіяни обстрілювали з артилерії Вугледар — три будинки отримали пошкодження, постраждалих не було.

На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове, Веселий Гай і Трудове — пошкоджено один приватний будинок. В Авдіївці вночі було два «прильоти» по старій частині міста, а зранку росіяни гатили з «Градів» по житловому кварталу міста. Жертв не було.