Суд конфіскував усе майно Януковича

Вищий антикорупційний суд конфіскував у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти експрезидента-втікача Віктора Януковича.
Про це повідомив Центр протидії корупції.
Таким чином суд задовольнив позов Міністерства юстиції. Держава отримає:
- резиденцію «Межигір’я»;
- готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;
- квартиру на Оболонській набережній;
- паркомісця;
- 31 мільйон гривень і $84,9 тисячі на банківських рахунках;
- 100% часток у статутному капіталі компаній «Танталіт» і «Будинок Лісника»;
- 537 культурних цінностей на €18,7 мільйона (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та навіть гармата ХІХ століття).
Активісти зазначають, що ця справа з 2014 по 2019 рік безрезультатно лежала в Генеральній прокуратурі, аж поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.
- У жовтні Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію десятирічних санкцій РНБО проти Віктора Януковича.