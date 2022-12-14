Суд конфіскував усе майно Януковича

Вищий антикорупційний суд конфіскував у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Таким чином суд задовольнив позов Міністерства юстиції. Держава отримає:

резиденцію «Межигір’я»;

готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;

квартиру на Оболонській набережній;

паркомісця;

31 мільйон гривень і $84,9 тисячі на банківських рахунках;

100% часток у статутному капіталі компаній «Танталіт» і «Будинок Лісника»;

537 культурних цінностей на €18,7 мільйона (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та навіть гармата ХІХ століття).

Активісти зазначають, що ця справа з 2014 по 2019 рік безрезультатно лежала в Генеральній прокуратурі, аж поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.