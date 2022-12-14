Twitter заблокував акаунт, який відстежував пересування особистого літака Ілона Маска

Соціальна мережа Twitter заблокувала акаунт, який відстежував переміщення приватного літака її власника Ілона Маска.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, уранці 14 грудня на сторінці @elonjet зʼявилося повідомлення про те, що обліковий запис призупинено, із поясненням, що Twitter призупиняє облікові записи, які порушують правила платформи.

Джек Суїні, який керує обліковим записом із червня 2020 року, розповів Bloomberg, що після входу в обліковий запис на його платформі Twitter було зазначено: «Ваш обліковий запис призупинено назавжди. Після ретельного розгляду ми визначили, що ваш обліковий запис порушив правила Twitter». Хлопець розповів, що не отримував жодних попереджень від Twitter ані електронною поштою, ані іншими засобами.

У листопаді Ілон Маск заявив, що його прихильність до свободи слова настільки сильна, що він не збирається «забороняти обліковий запис, який відстежує пересування його літака, хоча це становить прямий ризик для його особистої безпеки».

У 2021 році Ілон Маск звернувся до Суїні та запропонував $5 тисяч за видалення цього акаунту, однак хлопець зажадав $50 тисяч. Бізнесмен відмовився і тоді заблокував хлопця в усіх соцмережах.