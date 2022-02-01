Ілон Маск заблокував у соцмережах автора бота, який відстежував його літак. Студент просив у нього $50 тисяч і чекає на переговори

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заблокував у всіх соцмережах 19-річного студента-програміста Джека Суїні, який створив у Twitter бот @ElonJet для стеження за джетом Маска.

Про це Суїні розповів Bloomberg.

За його словами, Маск заблокував його після відмови видалити бот за $5 тисяч. Суїні раніше говорив, що вів переговори з Маском щодо ціни за видалення @ElonJet. Він запросив $50 тисяч або одну Tesla Model 3, а потім вирішив просити стажування в одній із компаній Маска. Відповіді він так і не отримав.

Виданню Insider студент розповів, що Маск після розголосу ситуації у ЗМІ «ввів деякі заходи», які мали ускладнювати відстеження джету, але @ElonJet зміг обійти ці заходи.

Сам бот після публікацій ЗМІ набрав майже 200 тисяч нових підписників.