У «Дії» зʼявилася можливість отримати сертифікат про четверту дозу вакцини від коронавірусу

У додатку «Дія» зʼявилася можливість згенерувати сертифікат про отримання четвертої дози вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для того щоб оновити сертифікат, потрібно зайти в застосунок, обрати пункт «Послуги», вибрати COVID-сертифікати та клікнути «Отримати». Сертифікат має зʼявитися серед документів за кілька хвилин. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.