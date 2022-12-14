У «Дії» зʼявилася можливість отримати сертифікат про четверту дозу вакцини від коронавірусу

У додатку «Дія» зʼявилася можливість згенерувати сертифікат про отримання четвертої дози вакцини від коронавірусу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Для того щоб оновити сертифікат, потрібно зайти в застосунок, обрати пункт «Послуги», вибрати COVID-сертифікати та клікнути «Отримати». Сертифікат має зʼявитися серед документів за кілька хвилин. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.
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