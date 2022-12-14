СБУ обшукала представників заборонених партій, які готували агітзаходи на випадок захоплення Києва

Служба безпеки України провела обшуки у представників заборонених політичних партій і знайшла в них зброю, георгіївські стрічки та російські прапори.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Обшуки відбулися в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії «Русь єдина» у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. Правоохоронцям вдалося виявити склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму срср і «методички» російських пропагандистів. У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань рф і надають «рекомендації» щодо насильницького захоплення влади в Україні.

Функціонери КПУ планували використати ці пропагандистські засоби для агітації на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.