Опитування: Губернатор Флориди Десантіс переміг би Трампа на республіканських праймеріз із значним відривом

Губернатор Флориди Рон Десантіс переміг би колишнього президента Дональда Трампа на республіканських праймеріз за право балотуватися від цієї партії на наступних виборах у 2024 році. Він має значний відрив від експрезидента.

Про це йдеться в новому опитуванні від Suffolk University/USA Today, пише BBC.

За Десантіса на праймеріз готові проголосувати 56% республіканців, тоді як за Трампа — лише 33%. Сам Десантіс поки не оголошував, що балотуватиметься у президенти, тоді як Трамп вже почав передвиборчу кампанію.

Крім цього, Десантіс може потенційно перемогти і на самих президентських виборах. За даними опитування, його підтримали б 47% виборців, тоді як чинного президента, представника демократів Джо Байдена — лише 43%. Водночас 7% людей поки не визначилися.