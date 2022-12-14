ЄС надав Україні останній цьогорічний транш макрофінансової допомоги

Україна отримала третій і останній транш в рамках восьмої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Загальне фінансування за цією програмою становило €5 млрд. Перший транш у розмірі €2 млрд Україна отримала у жовтні, другий у розмірі €2,5 млрд — у листопаді.
Сьогодні надійшло ще €500 млн.
Загалом від початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні €7,2 млрд макрофінансової допомоги.
«Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
- У 2023 році Євросоюз планує виділити Україні €18 млрд макрофінансової допомоги. Гроші надходитимуть регулярно.