Велика Британія навчатиме українських суддів для процесів над воєнними злочинцями. Загалом через тренінги планують пройти 90 суддів.

Про це пише Sky News.

Перша група суддів вже відвідала тренінгові сесії в секретному місці минулого тижня, а в найближчі місяці також приїдуть інші.

Загалом Британія виділила на цю програму навчання приблизно £2,5 мільйона.

Генеральний прокурор Вікторія Прентіс зазначила, що програма забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винуватців злочинів, поки триває війна.

Очікується, що більшість процесів над російськими воєнними злочинцями проводитимуть українські судді. Загалом зареєстрували вже понад 43 тисячі справ, 14 російських військових отримали покарання.