Bloomberg: Apple дозволить завантажувати застосунки від сторонніх розробників

Компанія Apple планує дозволити завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів на iPhone та iPad.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, працівники відділу програмного забезпечення та надання послуг активно намагаються відкрити ключові елементи платформ Apple. У результаті клієнти зможуть завантажувати програмне забезпечення сторонніх розробників на iPhone та iPad без використання App Store.

Ці кроки стали відповіддю на новий закон Європейського Союзу «Про цифрові ринки». Згідно з цим документом, з 2024 року корпорації з ринковою вартістю не менше €75 мільярдів, серед іншого, мають спростити встановлення застосунків від сторонніх розробників.

Очікують, що оновлення запрацюють в операційній системі iOS 17. Її реліз запланований на 2023 рік.