Під час атаки дронами жоден обʼєкт енергетичної інфраструктури не постраждав

Під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня обʼєкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень. Утім, ситуація в енергосистемі залишається складною ще від попередніх атак.

Про це повідомили в «Укренерго».

Компанія уточнила, що напередодні у роботу ввели ще один енергоблок на атомній станції. Це допомогло 13 грудня обійтися без аварійних відключень світла. Додатковий енергоблок збільшив потужність генерації електрики на 1000 МВт, але повністю компенсувати дефіцит він не здатний, тому подекуди ситуація все ще складна.

«Найскладніша ситуація на сході: через майже щоденні обстріли енергообʼєкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників», — йдеться в повідомленні.