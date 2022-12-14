Марсохід Perseverance вперше в історїі записав звук «пилового диявола» на Марсі

Мікрофон марсохода NASA Perseverance вперше в історії записав звук «пилового диявола» — урагану, що регулярно утворюється на поверхні Червоної планети.

Про це пише Space.com.

Апарат NASA зробив цей запис 27 вересня 2021 року під час 215 солу місії Perseverance.

Марсохід уже виявив 90 «пилових дияволів», які пролітали над ним, але цього разу Perseverance вперше в історії пощастило ввімкнути мікрофон у цей час.

Планетологи з Університету Тулузи проаналізували аудіозаписи, зображення та показники температури й тиску та визначили, що «пиловий диявол» був приблизно 25 метрів завширшки і принаймні 118 м заввишки та рухався зі швидкістю 5,3 м на секунду.