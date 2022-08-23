NASA вперше записало звук у глибокому космосі. І він досить моторошний

Американське космічне агентство NASA записало звукові хвилі, що проходять через газ і плазму у центрі скупчення галактик Персей, яке розташоване на відстані 250 мільйонів світлових років від Землі.

Аудіозапис агенство опублікувало у своєму Twitter.

«Помилкове уявлення про те, що в космосі немає звуку, походить від того, що більша частина простору — це вакуум, який не забезпечує поширення звукових хвиль. У скупченні галактик так багато газу, що ми вловили справжній звук. Тут його посилили та змішали з іншими даними, щоб почути чорну діру», — йдеться у дописі.

Акустичні сигнали, які створює чорна діра, вперше виявили у 2003 році за даними рентгенівської обсерваторії NASA Chandra, але досі людське вухо було не в змозі почути їх.

У NASA зазначають, що це ультразвукове дослідження не схоже ні на яке інше, зроблене раніше.

«У цьому новому озвученні Персея звукові хвилі, які раніше ідентифікували астрономи, вилучили і вперше зробили чутними», — заявили в агентстві.

Щоб люди змогли почути ці звуки, науковці підвищили їх частоту в квадрильйони разів (це одна тисяча трильйонів).