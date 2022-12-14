Російські дрони пошкодили дві адмінбудівлі в Києві та приватний будинок у місті Вишневе

Унаслідок ранкової атаки на Київ та область у столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а у місті Вишневе — приватний будинок.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

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Повітряна тривога ще триває, сили ППО столиці працюють далі — збито ще один Shahed.

Станом на 08:00 загальна кількість збитих дронів сягнула одинадцяти, повідомила Київська військова адміністрація.