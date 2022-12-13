Канада надасть $115 мільйонів на ремонт енергосистем Києва

Віцепремʼєр-міністр Канада Христя Фріланд заявила, що її країна перерахує $115 мільйонів на ремонт енергосистем Києва після російських атак.
Про це пише Reuters.
На конференції «Стоїмо з українським народом» у Парижі Фріланд сказала, що гроші візьмуть із тарифних надходжень, які стягували з росії та білорусі.
«Путін та його поплічники є воєнними злочинцями, вони намагаються використовувати холод як зброю, щоб зламати дух видатного народу України», — заявила Фріланд.
Вона додала, що підтримка з боку Канади «допоможе гарантувати, що Україна зможе забезпечити свою енергетичну інфраструктуру та пережити важку майбутню зиму».
- У 2022 році Канада виділила $2 мільярди на пряму фінансову допомогу Україні, а на 29 листопада уряд країни завершив випуск пʼятирічних облігацій «Суверенітету України» (Ukraine Sovereignty Bonds) обсягом $500 мільйонів. Їх розкупили вже 30 листопада.