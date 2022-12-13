Канада надасть $115 мільйонів на ремонт енергосистем Києва

Віцепремʼєр-міністр Канада Христя Фріланд заявила, що її країна перерахує $115 мільйонів на ремонт енергосистем Києва після російських атак.

Про це пише Reuters.

На конференції «Стоїмо з українським народом» у Парижі Фріланд сказала, що гроші візьмуть із тарифних надходжень, які стягували з росії та білорусі.

«Путін та його поплічники є воєнними злочинцями, вони намагаються використовувати холод як зброю, щоб зламати дух видатного народу України», — заявила Фріланд.

Вона додала, що підтримка з боку Канади «допоможе гарантувати, що Україна зможе забезпечити свою енергетичну інфраструктуру та пережити важку майбутню зиму».