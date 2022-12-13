Рада звільнила ввезення Starlink і генераторів від сплати мита та ПДВ

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкти, які скасовують податки на імпорт генераторів і Starlink.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За ці законопроєкти проголосували відповідно 331 та 332 народні депутати. Вони передбачають ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ, зокрема для фізичних осіб. Норма діятиме до травня наступного року.

Крім того, громадянам дозволили зберігати до 2 000 літрів палива без ліцензії. Про великі обсяги треба буде повідомити податкову службу за декларативним принципом.