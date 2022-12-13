Рада ЄС рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата у члени Євросоюзу

Рада Європейського Союзу рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата у члени ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Таке рішення Рада ЄС ухвалила відповідно до червневих висновків та з огляду на рекомендацію Європейської комісії від 12 жовтня 2022 року. Рекомендації також включать кроки, які Боснія та Герцеговина має здійснити для зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, управління міграцією та основних прав. Рішення про надання статусу має бути остаточно ухвалене Європейською радою в грудні.