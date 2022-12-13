Європарламент проголосував за відставку віцепрезидента Єви Кайлі через підозри у корупції

Європейський парламент проголосував за відставку віцепрезидента Єви Кайлі, яку підозрюють у корупції.

Про це 13 грудня повідомила президент Європарламенту Роберта Мацола.

«З огляду на триваючі розслідування Європарламент вирішив, що Єва Кайлі більше не є одним із його віцепрезидентів. Це рішення набирає чинності негайно. Ми продовжуватимемо повну співпрацю з відповідними національними правоохоронними та судовими органами», — повідомила Мацола.

Федеральна прокуратура Бельгії повідомила, що 9 грудня під час обшуків вилучила у Кайлі €600 тисяч готівкою, а ще компʼютери та мобільні телефони. Протягом кількох місяців слідчі підозрювали країну Перської затоки у впливі на економічні та політичні рішення Європейського парламенту шляхом передачі великих сум грошей або цінних подарунків третім особам, які мають значний політичний вплив. У прокуратурі не називають країну, яка перебуває в центрі розслідування, у заяві для преси йдеться лише про «державу Перської затоки», однак журналісти зʼясували, що ідеться про Катар.

Єва Кайлі — колишня грецька телеведуча та депутатка Європейського парламенту з 2014 року. Вона входила до грецької партії «Загальногрецький соціалістичний рух». Після новин про її затримання політсила одразу виключила її зі своїх лав.