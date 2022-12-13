Емоційні пінгвіни та падіння левеняти — оголошено переможців премії Comedy Wildlife Photography Awards

Переможцем цьогорічної премії Comedy Wildlife Photography Awards став знімок тримісячного левеняти, яке падає з дерева.
Автор фото Дженніфер Хедлі зафільмувала цей момент в Серенгеті у Танзанії. Це зображення стало кращим серед пʼяти тисяч інших знімків.
Хедлі також виборола нагороду Peopleʼs Choice Affinity Photo за красномовне зображення двох пінгвінів.
Ось іще декілька фото, які відзначили спеціальними нагородами:
- 12 жовтня Лондонський музей природознавства назвав переможців 58-ї щорічної премії Wildlife Photographer of the Year (WPY). Переміг знімок бджіл від фотографки Карін Айгнер.