У Великій Британії обрали переможців премії Wildlife Photographer of the Year. Головний приз отримали шлюбні ігри бджіл

Лондонський музей природознавства назвав переможців 58-ї щорічної премії Wildlife Photographer of the Year (WPY). Переміг знімок бджіл від фотографки Карін Айгнер.

Про це пише BBC.

На цьому зображенні самці кактусової бджоли «огортають» одну самку.

BBC News

«Мені довелося провести досить багато часу, лежачи на животі у бруді», — розповіла журналістам авторка знімку.

Карін Айгнер стала лише пʼятою жінкою, яка отримала головний приз WPY.

Найкращим молодим фотографом у 2022 році стала Катанью Вуттічайтанакорн з Таїланду. 16-річна дівчина сфотографувала пластини у роті кита, які відфільтровують їжу.

BBC News

На знімку можна побачити сардину, яка злітає у повітря, рятуючись від кита.

«Якимось чином сардина стрибнула в човен. Мені пощастило. Я наблизилася у човні, а кит протримався над водою приблизно хвилину», — згадує фотографка.

Ось деякі фотографії, які також відзначило журі:

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