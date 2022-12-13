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Генштаб: Армія росії втратила вбитими пів тисячі своїх військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 13 грудня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 95 260 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 966 танків;
  • 5 930 бойових броньованих машин;
  • 1 931 артилерійська система;
  • 404 реактивні системи залпового вогню;
  • 211 засобів протиповітряної оборони;
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери;
  • 4 549 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 617 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 170 одиниць спеціальної техніки;
  • 592 крилаті ракети.