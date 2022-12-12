У «Дії» почали тестувати швидкий витяг з Єдиного держреєстру. Кому це потрібно

Вже незабаром на порталі «Дія» фізичні особи-підприємці зможуть отримувати витяги з Єдиного державного реєстру.

Міністерство цифрової трансформації почало запис на бета-тестування, повідомив профільний міністр Михайло Федоров.

Витяг із ЄДР підтверджує, що людина займається бізнесом або робила це раніше. Також він потрібен для участі в тендерах, укладання договорів та отримання банківських послуг.

«Раніше, щоб отримати витяг із ЄДР, підприємець міг витратити добу на походи до держустанов, збирання папірців, сплату адмінзбору та іншу бюрократію. Ми змінюємо послугу, роблячи її в кілька кліків», — пояснив Федоров та закликав українців долучатися до бета-тестування нової послуги.