В Індонезії заявили, що закон про покарання за позашлюбний секс не буде стосуватись туристів

В Індонезії туристам не загрожує кримінальна відповідальність за позашлюбний секс.

Про це заявив заступник міністра юстиції та прав людини Едвард Омар Шаріф Гіаріей.

«Я хочу наголосити іноземним туристам, будь ласка, приїжджайте до Індонезії, тому що вас не будуть карати за цією статтею», — сказав Гіаріей журналістам.

Він сказав, що позашлюбні статеві стосунки та злочини, пов’язані зі спільним проживанням, будуть каратися, лише якщо про це повідомить хтось із подружжя, батьки чи дитина.

На туристичному острові Балі губернатор Вейан Костер також спробував розвіяти побоювання щодо закону, заявивши, що місцева влада не буде перевіряти сімейний стан туристів, а також не планує жодних «політичних змін», пов’язаних із новим кримінальним кодексом.

«Балі — це звичайний Балі, який зручно та безпечно відвідувати. Не буде жодних перевірок сімейного стану під час реєстрації в будь-якому туристичному закладі, а також перевірок державними службовцями чи громадськими групами», — сказав Костер.