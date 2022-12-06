Парламент Індонезії криміналізував позашлюбний секс. Іноземців це теж стосується

Парламент Індонезії ухвалив новий Кримінальний кодекс, який, зокрема, вводить кримінальну відповідальність за позашлюбний секс. Дія нового кодексу поширюється на громадян Індонезії та іноземців.

Про це пише Associated Press.

Згідно з новим кодексом, за секс до шлюбу тепер буде загрожувати до року позбавлення волі. За співмешкання загрожуватиме шість місяців увʼязнення. Також забороняєтсья пропаганда засобів контрацепції.

Правозахисні групи попереджали, що запропоновані поправки «непропорційно сильно вдарять по жінках». При цьому дехто вважає новий кодекс перемогою ЛГБТ-спільноти Індонезії, оскільки поправку, яка запроваджує кримінальне покарання за секс ЛГБТ-людей, відхилили.

Влада відвела три роки на перехідний період, проте новий Кримінальний кодекс ще має затвердити президент Джоко Відодо.