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Офіс генпрокурора оголосив підозру шістьом російським генералам. Вони наказували окупувати Харківщину

Автор:
Олег Панфілович
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Офіс генерального прокурора оголосив підозру шістьом російським генералам, які організували та забезпечували збройне вторгнення окупаційних військ на територію Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Підозри оголошено:

  • заступнику командувача західного військового округу зс рф генерал-майору Трубієнку Т. М.;
  • командувачу 20 загальновійськової армії західного військового округу зс рф генерал-лейтенанту Іванаєву А. С.;
  • начальнику штабу 20 загальновійськової армії західного військового округу зс рф генерал-майору Пʼятаєву А. Ю.;
  • командувачу 1 танкової армії західного військового округу генерал-майору Терещенку М. А.;
  • командиру 3 мотострілецької вісленської червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20 загальновійськової армії західного військового округу зс рф генерал-майору Авдєєву О. В.;
  • командиру 144 гвардійської мотострілецької єльнінської червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20 загальновійськової армії західного військового округу генерал-майору Слєпцову В. В.

Вони віддавали безпосередні накази окупувати населені пункти, наслідком чого стали численні жертви серед мирного населення та руйнування населених пунктів.