Офіс генпрокурора оголосив підозру шістьом російським генералам. Вони наказували окупувати Харківщину

Офіс генерального прокурора оголосив підозру шістьом російським генералам, які організували та забезпечували збройне вторгнення окупаційних військ на територію Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Підозри оголошено:

заступнику командувача західного військового округу зс рф генерал-майору Трубієнку Т. М.;

командувачу 20 загальновійськової армії західного військового округу зс рф генерал-лейтенанту Іванаєву А. С.;

начальнику штабу 20 загальновійськової армії західного військового округу зс рф генерал-майору Пʼятаєву А. Ю.;

командувачу 1 танкової армії західного військового округу генерал-майору Терещенку М. А.;

командиру 3 мотострілецької вісленської червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20 загальновійськової армії західного військового округу зс рф генерал-майору Авдєєву О. В.;

командиру 144 гвардійської мотострілецької єльнінської червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20 загальновійськової армії західного військового округу генерал-майору Слєпцову В. В.

Вони віддавали безпосередні накази окупувати населені пункти, наслідком чого стали численні жертви серед мирного населення та руйнування населених пунктів.