У Словаччині відкрили базу для ремонту пошкодженої в Україні військової техніки

У Словаччині запрацювала база ремонту великої військової техніки, яку пошкодили на війні в Україні. Там переважно працюватимуть представники Німеччини.

Про це пише BILD.

«За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряд та збройова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важкого озброєння для відбиття агресивної війни росії», — заявив бригадний генерал, голова спеціального штабу щодо України в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг.

Німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann організовує у Словаччині ремонт великої техніки, яка була зношена або пошкоджена на війні в Україні, зокрема самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. Співпраця базується на міжурядовій угоді між Німеччиною та Словаччиною.