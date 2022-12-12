У Словаччині відкрили базу для ремонту пошкодженої в Україні військової техніки

У Словаччині запрацювала база ремонту великої військової техніки, яку пошкодили на війні в Україні. Там переважно працюватимуть представники Німеччини.
Про це пише BILD.
«За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряд та збройова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важкого озброєння для відбиття агресивної війни росії», — заявив бригадний генерал, голова спеціального штабу щодо України в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг.
Німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann організовує у Словаччині ремонт великої техніки, яка була зношена або пошкоджена на війні в Україні, зокрема самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. Співпраця базується на міжурядовій угоді між Німеччиною та Словаччиною.
- Ще в листопаді Німеччина казала, що створить центр технічного обслуговування у Словаччині для обслуговування та ремонту військової техніки та озброєння, яке вона передала Україні. Центр ремонтуватиме легке озброєння, артилерійські системи Panzerhaubitze 2000, РСЗВ тощо. Наразі частину українських Panzerhaubitze 2000 ремонтують у Литві.