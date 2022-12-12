FT: Євросоюз планує призначити спецпредставника, який стежитиме за дотриманням санкцій

Європейський Союз найближчим часом призначить спеціального представника, який стежитиме за дотриманням санкцій. Основна його увага буде прикута до дотримання санкцій проти рф.

Про це пише Financial Times.

ЄС хоче призначити нового представника, щоб домагатися суворішого дотримання своїх санкцій в інших країнах, включно з Туреччиною, оскільки прагне врегулювати дотримання обмежень проти росії. Росіяни обходять європейські санкції за допомогою імпорту та експорту через треті країни, або реєструючи там свої компанії.

Посаду спецпредставника запровадять із січня. Наразі її запропонували обійняти колишньому послу ЄС у США Девіду ОʼСаллівану.

Очікується, що рішення про призначення буде ухвалене Єврокомісією у вівторок. Серед країн, що перебувають у центрі уваги ЄС, Туреччина, яка відмовилася дотримуватися санкцій ЄС, запроваджених проти кремля.

США та ЄС наполягають, зокрема, на тому, щоб Анкара вжила заходів щодо постачання заборонених товарів торговцями, які прагнуть обійти жорсткий експортний контроль над промисловою та оборонною продукцією, запроваджений щодо росії.