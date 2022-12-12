Зеленський переговорив із Байденом і закликав провести Глобальний саміт миру

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Він закликав провести Глобальний саміт миру.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне досягти миру, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети. Саме задля цього під час саміту G20 президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу припинити війну. Президент України окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в цьому важливому напрямі та виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру», — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський подякував за оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні. Він також розповів Байдену, що російські війська знищили близько 50% енергетичної інфраструктури України, та подякував за допомогу в цій галузі.

Крім цього, Зеленський закликав США надати додаткові системи для посилення протиповітряної оборони України.

«Володимир Зеленський подякував лідеру США за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також за чітку та послідовну відданість Сполучених Штатів принципам суверенітету й територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах», — зазначили в ОП.