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В Одеській області значно покращилася ситуація з електрикою: зараз без світла уже не півтора мільйона, а лише 300 тисяч людей

Автор:
Олексій Ярмоленко
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В Одеській області значно покращилася ситуація з електропостачанням. Якщо вчора без світла були близько 1,5 мільйона людей, то зараз лише 300 тисяч.

Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко.

«Станом на зараз, поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З півтора мільйона мешканців, які були без світла вчора, сьогодні ця кількість зменшилася до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації», — зазначив він.

Також енергетики відновили енергоживлення обʼєктів водопостачання, тому ситуація з водою має стабілізуватися протягом декількох годин.

  • Уночі 10 грудня російські війська знову масовано вдарили іранськими дронами Shahed-136/131. Сили ППО збили 10 із 15 безпілотників. Вони знищені над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.
  • В «Укренерго» заявили, що в Одеській області атаками пошкоджена частина магістральних високовольтних мереж та обладнання, через що без світла залишилася не лише Одеса, але й населені пункти області.