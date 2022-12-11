В Одеській області значно покращилася ситуація з електрикою: зараз без світла уже не півтора мільйона, а лише 300 тисяч людей

В Одеській області значно покращилася ситуація з електропостачанням. Якщо вчора без світла були близько 1,5 мільйона людей, то зараз лише 300 тисяч.
Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко.
«Станом на зараз, поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З півтора мільйона мешканців, які були без світла вчора, сьогодні ця кількість зменшилася до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації», — зазначив він.
Також енергетики відновили енергоживлення обʼєктів водопостачання, тому ситуація з водою має стабілізуватися протягом декількох годин.
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