Віцепрезидентку Європарламенту усунули з посади через підозру у корупції

Депутатку Європарламенту від Греції Єву Кайлі, затриману напередодні за підозрою у корупції, усунули з посади віцепрезидента Європарламенту.

Про це повідомив речник голови Європарламенту Роберти Метсоли, передає Укрінформ.

За рішенням спікера ЄП, 44-річну Єву Кайлі звільнено «від виконання всіх повноважень, обовʼязків та завдань» в якості заступника голови Європарламенту.

Як пише Euronews, Федеральна прокуратура Бельгії повідомила, що у пʼятницю під час обшуків вилучила у Кайлі €600 тисяч готівкою, а ще компʼютери та мобільні телефони. Протягом кількох місяців слідчі підозрювали країну Перської затоки у впливі на економічні та політичні рішення Європейського парламенту шляхом передачі великих сум грошей або цінних подарунків третім особам, які мають значний політичний вплив.

У прокуратурі не називають країну, яка перебуває в центрі розслідування, у заяві для преси йдеться лише про «державу Перської затоки», однак журналісти зʼясували, що мова про Катар.

Єва Кайлі — колишня грецька телеведуча та депутатка Європейського парламенту з 2014 року. Вона входила до грецької партії «Загальногрецький соціалістичний рух». Після новин про її затримання політсила одразу виключила її зі своїх лав.