Омбудсмен: У колонії в окупованій Оленівці утримують 150 громадян України

У колонії в окупованій Оленівці утримують 150 громадян України.
Про це «Радіо Свобода» розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, у колонії утримуються не лише військові. «Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, доступ до Оленівки ми отримаємо тільки після того, як ЗСУ Оленівку звільнять», — сказав Лубінець.
- Нещодавно Україна повернула з російського полону 60 військових, серед них були ті, яких утримували в колонії в Оленівці.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили із термобаричної зброї.