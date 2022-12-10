Одеса знеструмлена після російської атаки. На відновлення потрібно більше часу, ніж зазвичай

Одеса майже повністю знеструмлена через атаку російських дронів-камікадзе.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що наразі електроенергія подається тільки на обʼєкти критичної інфраструктури: у лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції.

«Ситуація залишається важкою, однак контрольованою. На відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай. Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Влада та комунальники працюють цілодобово. Ми вже відновлюємо зруйноване», — написав він у Telegram.

В «Укренерго» заявили, що в Одеській області атаками пошкоджена частина магістральних високовольтних мереж та обладнання, через що без світла залишилася не лише Одеса, але й населені пункти області.