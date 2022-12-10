«Радіо Свобода»: В анексованому Криму росіяни розгорнули 10 військових аеродромів і два авіазаводи

Російські війська розгорнули в анексованому Криму щонайменше 10 військових аеродромів. Також свої літаки вони обслуговують на двох авіазаводах.

Про це йдеться в тексті журналістів «Радіо Свобода», які проаналізували супутникові знімки російських військових обʼєктів у Криму.

На кожному з таких аеродромів є склади з боєприпасами та паливом. Якщо вдарити по них, то ефект від вибухів буде ще більшим.

Аеродром у Джанкої — один із найважливіших для росії під час повномасштабного вторгнення. Він є основним летовищем для російських бойових літаків, які воюють на південному фронті.

На цьому аеродромі розташовані щонайменше три склади з боєприпасами, понад 50 гелікоптерів і безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів. Також аеродром часто приймає винищувачі Су-25.

Радіо Свобода

Поруч із Севастополем розташований аеродром «Бельбек». Росіяни у 2018 році тут подовжили злітно-посадкову смугу для стратегічних бомбардувальників. Але вони тут не базуються, оскільки для них безпечніше запускати ракети по Україні з більш дальньої та безпечної відстані. На аеродромі розміщені переважно російські винищувачі.

Радіо Свобода

Одне з основних угруповань російської авіації розміщене на аеродромі у Гвардійському неподалік Сімферополя. Тут зосереджені штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24.

Радіо Свобода

Ремонтують російські винищувачі Су-25 на авіазаводі в Євпаторії.