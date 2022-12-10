The Times: США неформально дозволили Україні бити по території росії

У США надали мовчазну згоду на удари України по цілях на території рф після низки ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі Києва. Після регулярних атак проти цивільного населення Пентагон переглянув свою оцінку загрози у війні.

Про це пише британське видання The Times із посиланням на джерела в Міністерстві оборони США.

У Вашингтоні змінили думку щодо того, чи може постачання зброї Україні призвести до військової конфронтації між росією та НАТО. Тепер у США більш схильні постачати Києву далекобійнішу зброю.

«Ми досі використовуємо ті ж ескалаційні розрахунки, але страх перед ескалацією змінився — зараз все по-іншому. Адже розрахунки війни змінилися внаслідок страждань і жорстокості, яких зазнають українці через росіян», — зазначило джерело.

Вашингтон тепер менше переймається тим, що нові удари зброєю далекого радіусу дії по території росії можуть призвести до драматичної ескалації. Досі всі удари москви у відповідь були повʼязані зі звичайними ракетними ударами по цивільних обʼєктах.

Раніше Пентагон побоювався атак України проти росії, оскільки вважав, що кремль відповість тактичною ядерною зброєю або вдарить по сусідніх країнах НАТО.

«Ми не говоримо Києву не завдати ударів по росіянах. Ми не можемо говорити їм, що робити. Вони самі вирішують, як їм використовувати свою зброю. Але коли вони використовують поставлену нами зброю, єдине, на чому ми наполягаємо, — аби українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій», — зазначило джерело.