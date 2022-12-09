В Одесі трьом заступникам мера повідомили про підозру — членам злочинної організації, яка контролювала міськраду

В Одесі трьом заступника мера повідомили про підозру у справі про злочинну організацію, яка контролювала міську раду.

Про це Національне антикорупційне бюро повідомило 9 грудня.

Ідеться про:

першого заступника міського голови Одеси;

в. о. заступника міського голови Одеси — керівника апарату виконавчого комітету Одеської міськради;

заступницю міського голови Одеси.

Вони фігурують у справі про злочинну організацію, яка контролювала майже всі питання економічного життя міста (взаємодію з забудовниками, закупівлі, діяльність комунальних підприємств).

Так, керівник апарату міської ради отримував від організаторів схеми щомісячно $15 тисяч за те, що земельна комісія ухвалювала рішення про відведення землі під будівництво потрібним людям, а також про внесення змін до бюджету міста. Загалом з листопада 2021 по серпень 2022 він отримав хабарів на суму 2,4 мільйона гривень.

Перший заступник та заступниця міського голови Одеси отримали з березня по липень 2022 року від організаторів схеми 900 та 300 тисяч гривень відповідно. Перший заступник міського голови Одеси відповідав за рахунки щодо ремонту доріг у місті: заморожував виплати, аби підрядники давали хабар, щоб продовжити роботи. Також чиновник голосував за встановлення таких тарифів на поводження із твердими побутовими відходами в Одесі, які відповідали інтересам злочинної організації.