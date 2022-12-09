«Укренерго» не може спрогнозувати суттєве поліпшення ситуації з електроенергією. Вона залишається складною

Компанія «Укренерго» наразі не може спрогнозувати суттєве поліпшення ситуації з електроенергією після серії ракетних атак росії. Ситуацію також ускладнюють погодні умови.

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні на високовольтних і розподільчих мережах та на електростанціях. Утім, погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) негативно впливають на стан мереж та ускладнюють ремонтні роботи», — зазначили в компанії.

У деяких регіонах ремонтні роботи ускладнюють також обстріли російських військ.

Загалом ситуація складна, але контрольована. Цілодобові роботи тривають у Київській та Одеській областях. В Одесі досі заживлюють споживачів за резервними схемами.