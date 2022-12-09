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Український «Клондайк» увійшов до лонгліста «Оскара»

Автор:
Софія Телішевська
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До повного списку претендентів на премію «Оскар» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» потрапила українська стрічка «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач.

Короткий список номінантів на премію «Оскар» опублікують 21 грудня.

«Клондайк» розповідає про життя молодої родини, яка опинилася в епіцентрі катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • У національному відборі брали участь два фільми — «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач і «Снайпер. Білий ворон» режисера Марʼяна Бушана.
  • У січні 2022 року драма «Клондайк» української режисерки Марини Ер Горбач отримала нагороду на фестивалі Sundance за найкращу режисуру конкурсної програми World Cinema Dramatic Cometition.