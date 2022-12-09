Генштаб: Росія втратила вбитими ще 310 військових

Упродовж 8 грудня російська армія втратила вбитими ще 310 солдатів. Загалом за 289 днів вторгнення росіяни недорахувалися 93 390 своїх військових. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 937 танків;

5 912 бойових броньованих машин (+1);

1 926 артилерійських систем (+1);

395 одиниць РСЗВ;

211 засобів ППО;

281 літак;

264 гелікоптери (+1);

1 603 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

592 крилаті ракети;

16 кораблів/катерів;

4 531 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+3);

164 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки й Марʼїнки на Донеччині.