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Генштаб: Росія втратила вбитими ще 310 військових

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 8 грудня російська армія втратила вбитими ще 310 солдатів. Загалом за 289 днів вторгнення росіяни недорахувалися 93 390 своїх військових. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 937 танків;
  • 5 912 бойових броньованих машин (+1);
  • 1 926 артилерійських систем (+1);
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 211 засобів ППО;
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери (+1);
  • 1 603 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 592 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 531 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+3);
  • 164 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки й Марʼїнки на Донеччині.