Словаччина планує відновити виробництво 120-мм та 155-мм снарядів для України

Словаччина планує відновити в країні виробництво снарядів калібру 120 мм та 155 мм. Їх планують постачати Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Растіслав Качер під час візиту до Києва.

«Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру — 120, 155 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів — почасти державні, почасти приватні», — зазначив він.

Качер наголосив, що наразі потрібно запустити ці потужності для виготовлення снарядів. Головний пріоритет — виготовляти 155-мм снаряди для західних гаубиць.