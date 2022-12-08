Харківська ОВА: Загрози наступу росіян на Куп’янському напрямку немає

Росіяни регулярно обстрілюють місто Купʼянськ у Харківській області, але влада поки не бачить загрози наступу окупантів на Куп’янському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Лінія фронту змістилася, і основний гарячий напрямок — Куп’янський. Там, нагадаю, під тимчасовою окупацією ще перебувають 29 населених пунктів. Місто Купʼянськ постійно зазнає обстрілів із реактивних систем залпового вогню й ракетних систем класу С-300. Сьогодні був ракетний удар поблизу адміністративної будівлі. Є руйнування. Щодо жертв зараз інформації немає», — зазначив він.

За його словами, росіяни постійно обстрілюють не лише Купʼянськ, а й Вовчанськ та інші населені пункти, що пролягають поблизу лінії фронту.

«Наші Збройні сили свої позиції тримають. Жодних загроз наразі щодо можливого наступу на Куп’янському напрямку ми не бачимо», — зазначив Синєгубов.