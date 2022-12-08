ЄС остаточно затвердив рішення про невизнання російських документів, які видаються на окупованих територіях України та Грузії

Рада ЄС остаточно затвердила рішення про невизнання російських документів, які видають на окупованих територіях України та Грузії. Йдеться насамперед про проїзні документи, зокрема закордонні паспорти.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Там наголошують, що таке рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану військову агресію росії проти України та практику видачі росією російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів.

«Сьогоднішнє рішення Ради є ще одним доказом того, що ми твердо стоїмо на боці України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію її території росією, і ми підтверджуємо право України звільнити та відновити повний контроль над усіма окупованими територіями», — зазначив Віт Ракушан, міністр внутрішніх справ Чехії, яка наразі голову в ЄС.

У Євросоюзі наголосили, що видані росіянами документи на окупованих територіях України та Грузії не прийматимуться для отримання шенгенських віз або для вʼїзду до Євросоюзу.