Politico: ЄС планує заблокувати пʼять російських телеканалів

Європейський Союз у новому пакеті санкцій проти росії планує заблокувати пʼять російських телеканалів. Йдеться про «НТВ», «НТВ Мир», «РЕН ТВ», «Росія 1» та «Перший канал».

Про це пише Politico із посиланням на внутрішні документи ЄС.

Євросоюз має намір припинити ліцензії на мовлення цих телеканалів.

Також Європейська комісія хоче придушити нарощування російських промислових потужностей за рахунок розширеного списку зі 169 організацій, які постачають товари, що можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки росії.

Під нові санкції підпадають двигуни для дронів, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з заворушеннями та електронні компоненти. ЄС також хоче розширити список санкційних товарів для використання в авіації та космічній галузі.

Обмеження також планують запровадити проти Яна Петровського. Він є командиром оперативної групи «Русич». Це російське неонацистське воєнізоване угрупування, яке бере участь у бойових діях разом із російськими військовими в Україні.