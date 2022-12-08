«Енергоатом»: Окупанти завезли на територію ЗАЕС кілька «Градів» і планують провокацію

На територію захопленої Запорізької атомної електростанції російські військові завезли кілька реактивних систем залпового вогню «Град».
Про це повідомляє «Енергоатом».
Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Там, як зазначає «Енергоатом», раніше будували деякі «захисні споруди» в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.
«Найбільш вірогідна провокація, що готується, — обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь і Марганець, цими установками «Град» безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись «прикриттям» енергоблоків і сховища відпрацьованого ядерного палива», — стверджують у компанії.
Компанія «Енергоатом» звернулася до МАГАТЕ та всієї світової атомної спільноти й знову закликала створити безпекову зону всередині та навколо станції з її повною демілітаризацією та деокупацією.
- Ситуація на ЗАЕС опинилася в центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстрілювати станцію. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має «захищати її» від провокацій, і звинувачує в обстрілах Україну.
- Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається до кінця року домовитись з Україною та росією про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Джерело «Медузи», близьке до кремля, і співрозмовник, близький до уряду рф, стверджують, що росія «не планує» повністю залишати Запорізьку область. За інформацією цих джерел, при цьому москва готова піти із Запорізької АЕС, яку російські війська захопили ще на початку повномасштабної війни. На цей крок росіяни підуть в обмін на гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України.