«Енергоатом»: Окупанти завезли на територію ЗАЕС кілька «Градів» і планують провокацію

На територію захопленої Запорізької атомної електростанції російські військові завезли кілька реактивних систем залпового вогню «Град».

Про це повідомляє «Енергоатом».

Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Там, як зазначає «Енергоатом», раніше будували деякі «захисні споруди» в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

«Найбільш вірогідна провокація, що готується, — обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь і Марганець, цими установками «Град» безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись «прикриттям» енергоблоків і сховища відпрацьованого ядерного палива», — стверджують у компанії.

Компанія «Енергоатом» звернулася до МАГАТЕ та всієї світової атомної спільноти й знову закликала створити безпекову зону всередині та навколо станції з її повною демілітаризацією та деокупацією.