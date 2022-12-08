СБУ затримала в Одесі подружжя, яке готувало ракетний удар по позиціях ППО і складах Збройних сил

Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по Силах протиповітряної оборони й артилерійських складах Збройних сил.

Про це повідомляє СБУ.

Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів Сил протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності.

Обоє затриманих — чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина — громадяни рф. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат.

До повномасштабного вторгнення родина агентів збирала дані про суспільно-політичну обстановку в регіоні та розширювала коло своїх знайомств, готуючись виконувати основні завдання.

«Уже після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів Crotale і розташування польових артилерійських складів із боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам, щоб здійснювати повітряні удари ракетами класу «Калібр» або «Кинджал» по українських військових обʼєктах», — зазначає СБУ.

Тож зловмисники активно збирали інформацію про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку. Зібрані відомості агенти відправляли «звʼязковому» — мешканцю Севастополя, колишньому російському спецпризначенцю, який негласно співпрацює з головним розвідувальним управлінням рф, а як прикриття використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору — кадровому співробітнику воєнної розвідки рф. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу. Їх взяли під варту.