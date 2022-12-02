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ДБР назвало кількість проваджень, які відкрили за держзраду від 24 лютого

Автор:
Софія Телішевська
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Державне бюро розслідувань від 24 лютого відкрило 1 127 кримінальних проваджень через загрозу національній безпеці.

Серед цих справ:

  • 915 кримінальних проваджень за фактом державної зради;
  • 170 кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності;
  • 12 кримінальних проваджень за пособництво державі-агресору;
  • 10 кримінальних проваджень за фактом «дій, спрямованих на захоплення державної влади»;
  • 10 кримінальних проваджень щодо несанкціонованого поширення інформації про переміщення Збройних сил України;
  • 2 кримінальні провадження щодо шпигунства;

За результатами роботи ДБР 450 фігурантам вже повідомили про підозру за статтями державної зради або колабораційної діяльності, 297 осіб оголошено в розшук, а 1 227 людей перевіряють на причетність до державної зради.

Найбільше проваджень відкрили в Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.