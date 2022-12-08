Естонія теж припинила трансляцію російського каналу «Дождь»

В Естонії припинили трансляцію російського телеканалу «Дождь», який називає себе опозиційним.

Про це пише Postimees.

Видання пише, що телеканал був включений до розширеного списку телеканалів, який пропонувався місцевими мовниками, тому призупинення трансляції «Дождя» «торкнеться невеликої частини клієнтської бази».