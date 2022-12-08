Естонія теж припинила трансляцію російського каналу «Дождь»

В Естонії припинили трансляцію російського телеканалу «Дождь», який називає себе опозиційним.
Про це пише Postimees.
Видання пише, що телеканал був включений до розширеного списку телеканалів, який пропонувався місцевими мовниками, тому призупинення трансляції «Дождя» «торкнеться невеликої частини клієнтської бази».
- 6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення анулювати ліцензію на мовлення телеканалу «Дождь» через загрозу національній безпеці.
- Також телеканал оштрафували на €10 тисяч. Як передає Delfi, штраф наклали через те, що телеканал позначив окупований Крим як частину росії та назвав російську армію «нашою армією».
- Окрім цього, на телеканалі пролунали заяви про «допомогу військовим» рф. Телеведучий Олексій Коростельов закликав телеглядачів надсилати кошти та допомогу для російських військових в Україні.
- «Дождь» припинив співпрацю зі своїм ведучим після цього, але хвилю обурення це не зупинило. Міністр оборони Латвії виступив за позбавлення каналу ліцензії.
- Аналогічне рішення про припинення трансляції ухвалила й Литва.